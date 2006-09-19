«Краснодар» на 4-м месте в группе С после 1-го тура Лиги Европы

Завершились матчи 1-го тура в группе C.

«Краснодар» на выезде проиграл «Базелю» (0:5), а обыграл «Трабзонспор» (1:0).

Таким образом, занимает четвертое место в группе C по итогам 1-го тура, уступая «Трабзонспору» по дополнительным показателям.

возглавил группу, опережая «Хетафе» по разнице мячей.

Напомним, при равенстве очков между двумя командами сначала считаются личные встречи и голевые показатели в них.

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