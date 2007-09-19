Юрий Семин: «Пусть Уткин продолжает оригинальничать. Уже 301-я случайная победа»

Главный тренер Юрий Семин рассказал о победе над «Байером» (2:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

– Одно дело задание и тактические наработки, другое – исполнители. Главные действующие лица – это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо.

Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили.

– Мурило сегодня играл опорного полузащитника. Как пришли к такому решению?

– После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо.

Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец – сыграл с листа и сделал то, что мы просили.

Он должен был находится перед двумя центральными защитниками, где здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать.

– Эта победа – стечение обстоятельств или ваша задумка? Василий Уткин незадолго до игры заявил...

– Ну что я буду его комментировать? Василий – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа.

Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?

– Помните, когда «Локомотив» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в гостях?

– «Галатасарай», когда Евсеев забил? Что вспоминать старое – нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее.

Но заглядывать далеко вперед нам не нужно – необходимо подготовиться к 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас, – заявил Семин.