Это’О о расизме: «Сначала кричат, что ты обезьяна, потом просят сфотографироваться»

Экс-форвард «Барселоны» Самуэль Это’О рассказал о переходе в каталонский клуб и расизме в футболе.

«Я всегда буду благодарен (который возглавлял «Мальорку» в сезоне-2003/04 – прим. Sports.ru) за то, что я попал в «Барсу».

Он сказал мне: «Негрито, кем ты хочешь быть – хорошим игроком или великим игроком? Твое время закончилось у нас, иди туда, где твой уровень».

Затем он позвонил (бывшему техническому директору «Барсы» – прим. Sports.ru) и сказал: «Хотите, чтобы ваш клуб брал титулы? Ну, у меня есть игрок, которого вы должны подписать». Возможно, сначала Чики подумал: «Что этот человек курил?».

Что касается проявлений расизма, для меня это были очень печальные моменты. Хуже всего то, что это повторяется.

Прошу вас на коленях, пусть футбол на трибунах станет чище, пусть используется образовательный подход.

Желтый, черный, оранжевый... в конце концов, мы все одинаковые, и наши дети должны это знать.

Люди кричат, что ты обезьяна, а затем просят сфотографироваться. Что ж, у них есть фотография с обезьяной», – сказал Это′О в программе Què t’hi jugues в эфире Cadena SER.