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«Байер» ненадежен в обороне, а гол «Локо» – это выгодно. Поставьте на матч и получите бонус до 10 000 рублей!

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Сегодня в 22:00 «Локомотив» сыграет первый матч в Лиге чемпионов 2019/20 против «Байера». Эксперты подобрали оптимальные прогнозы на матч.

«Локомотив» забьет (да) – 1.80

Защита «Байера» играет в еврокубках не очень надежно: пропускали 1 гол в шести матчах из последних восьми в еврокубках. Гол «Локомотива» оценивается выгодным коэффициентом 1.80.

Тотал меньше 3.5 – 1.40

Несмотря на ненадежную оборону, большинство матчей «Байера» в еврокубках не слишком результативны: ставка на тотал меньше 3.5 проходила в десяти из пятнадцати предыдущих матчей немецкого клуба в еврокубках.

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