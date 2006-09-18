Президент «Ростова»: «Готов из личных средств оплатить проведение кубкового матча на «Мордовия Арене»

Президент Арташес Арутюнянц заявил о готовности оплатить проведение матча 1/16 финала Олимп Кубка России с «Мордовией» на стадионе «Мордовия Арена».

«Мы хотим, чтобы кубковый матч стал настоящим праздником для болельщиков и прошел на большом комфортном стадионе при полных трибунах.

В Саранске есть хороший стадион – «Мордовия Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года, почему наша команда должна играть на искусственном покрытии, когда есть новый стадион?

Если клуб-соперник испытывает финансовые сложности – я готов из личных средств оплатить аренду стадиона «Мордовия Арена», – сказал Арутюнянц.

Матч «Мордовия» – «Ростов» состоится 25 сентября.