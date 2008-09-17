Дзюба о голе «Лиону»: «Подождите, а какая пяточка была? Не умеете вы смаковать передачи. Да ну вас...»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Лига чемпионов – это круто, конечно. Ломбертса не видел, к сожалению, а Виллаш-Боаш зашел к нам, пообщались, приятно было увидеться. Классно. Классный тренер, классный дядька. Да и вообще прикольные люди.

Ну, Лига чемпионов – это, честно говоря, вроде приятно, но какая-то атмосфера сегодня была... Рано, наверное, играли. Не до конца как будто в Лиге чемпионов.

Ничья – это, наверное, неплохой результат. Но когда ведешь 1:0 и пропускаешь с такого необязательного пенальти, то это немножко расстраивает. Но в целом, наверное, по игре. Могли сыграть, наверное, понаглее.

– Азмун удивил вас? На 38-й минуте все думали, что его заменят.

– Да мне кажется, что это фишка его такая. Он уползает там при смерти, потом вылетает, забивает и опять уползает. Как феникс какой-то. Он показывает, что все, не может, ушел. Раз – вылетел, гол и опять ушел. Может, так усыпляет.

То, что он забил, – это очень хорошо. Для него важно было, как мне кажется, потому что долгая безголевая серия была у него. Очень круто, что он забил, молодец.

Подождите, а какая пяточка была? Не умеете вы смаковать передачи. Да ну вас... Все?

– Насколько тактика с тремя центральными на вас сказалась? Тяжелее или легче было?

– Тяжелее в том плане, что мы сдержали, как мне кажется, неплохую атаку «Лиона». Но немножко не хватало в атаке, потому что тяжело, когда ты принимаешь мяч и не с кем отыграться. А просят не обострять, стараться сохранить мяч, чтобы ребята немного передохнули.

Тяжело, когда тебя с двух сторон накрывают. Очень трудно сохранить мяч, потому что наши только выбегали из защиты. В этом плане было тяжело.

В целом кажется, что практически справились с «Лионом», за исключением каких-то индивидуальных действий Депая, Траоре там смещался. Во втором тайме могли сыграть поагрессивнее, у нас были зоны. Мне кажется, немножко понаглее надо было влетать.

Очень много неверных решений принимали в конце. Часто теряли мяч и контратаки получали. Хорошо, что у нас там была большая группа защитников и игрокам «Лиона» некуда было бежать. Две стороны медали: с одной стороны, для защиты лучше было, но в атаке мы потеряли. Нужно искать баланс.

– Поэтому и 1:1...

– Наверное, да, это неплохо. Все-таки многие впервые играли в Лиге чемпионов, здесь немного другие скорости. Очень агрессивно стараются дома играть, вон как трибуны пенальти требовали. Мощно загудели там. Сразу понимаешь, что в гостях.

В целом, «Лион» – играющая команда, но в защите много моментов, когда они не дорабатывают до конца. И вот в этом мы могли... Такое, двоякое впечатление. В целом, могли затащить.

– А отыграться не с кем – это больше про первый тайм?

– Да, больше по первому. Потому что когда идешь в обводку, теряешь мяч. Пытаешься сохранить, но не всегда это получается. Очень хорошо мы сыграли в обороне, как мне кажется. И очень красивый гол забили, это радует, – сказал Дзюба.