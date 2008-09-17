Сергей Семак: «В матче с «Лионом» нам не хватало баланса. Иллюзий нет, будем работать»

Главный тренер Сергей Семак поделился мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сложная игра, могли выиграть, могли и проиграть. Жалко, что пропустили с необязательного пенальти. «Лион» – хорошая команда, там собраны быстрые игроки. У нас более возрастная команда, поэтому пришлось внести некоторые коррективы.

– Почему сыграли в три центральных защитника? Эта схема будет основной в выездных матчах?

– Не стоит ждать ее во всех играх. У нас возрастная оборона, нам было бы сложно играть с быстрыми игроками атаки «Лиона» один в один. Поэтому постарались улучшить качества наших игроков с помощью другой схемы.

Выход Караваева обусловлен сменой схемы, выход Дугласа в центре – тоже. Все ребята выглядели нормально.

– Расстроились из-за результата?

– Думаю, результат справедлив. Если бы пропустили с игры, было бы не так обидно. У нас были тоже моменты, пусть и не очень явные.

– Насколько ощутимо то, что так долго не играли в Лиге чемпионов?

– Конечно, это ощутимо. Скорости выше, нам чуть-чуть не хватало баланса, исполнительского мастерства, чтобы сыграть похладнокровнее. Иллюзий нет, будем работать.

– Сколько готовили новую схему?

– С «Сочи» сыграли только те, кто остался в расположении команды, мы хотели дать возможность сыграть всем. Времени на подготовку не так много. На тренировках посмотрели, попробовали и сыграли так.

– Почему на замену вышел Шатов, а не Смольников? И в чем Шатов сейчас сильнее Сутормина, который не попал в заявку?

– Шатов забил в прошлом туре, набрал форму. В концовке чуть перестроились, стали больше играть в четыре защитника, Шатов играл в полузащите, лишь фрагментарно садился пятым защитником. Мы садились низко, соперник атаковал через фланги, поэтому перешли на привычную схему в две линии с четырьмя игроками.

– Что с Азмуном?

– Он сначала попросил замену, потом остался. В перерыве вроде остыл, но сразу после попросил замену. Это повреждение не позволило ему продолжить игру. Более подробно узнаем завтра.

– Вы сказали, что добавили качества при новой схеме. Караваев – это четкость в передачах с фланга?

– Да, он лучше на мяче, чем Смольников, Игорь выглядит лучше в обороне. При такой схеме могли позволить выпустить более атакующего игрока. Не так часто задействовали фланги, могли сыграть и поострее. И с правого фланга, и с левого у нас есть качественные передачи.

– В этой группе можно бороться за первое место?

– Не будем строить иллюзий, а будем идти от игры к игре. Какие будут итоги, посмотрим. В теории все возможно.

– «Лион» больше атаковал, они были лучше вас?

– С точки зрения контроля и активности – да. С точки зрения создания моментов – сопоставимо. По реальным моментам было равенство, – сказал Семак.