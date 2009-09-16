Валерий Карпин: «Настроение не очень, хотя выиграли. Игра, мягко говоря, не понравилась»

Главный тренер Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с (2:1).

– У вас настроение не очень, хотя приз тренеру месяца держите в руках.

– Это уже прошедшее – за август. Так что надо уже забыть и готовиться к следующим играм.

Хотя выиграли, настроение не очень, потому что игра, мягко говоря, не понравилась.

– А летний отрезок был идеален?

– Если бы не было игры с «Уфой» (0:2), можно было бы сказать, что идеален.

– А с чем такая нестабильность связана – игра с «Уфой», сегодня – с психологией игроков?

– Абсолютно нет. Не думаю, что это как-то взаимосвязано. Сегодня все хотели, пытались, старались, но мало что получалось. О причинах я не буду говорить в прессу.

– Мало что получалось, но три очка есть. Это признак классной команды?

– Признак того, что есть игроки, которые обладают определенным классом, а он может сказаться в определенные моменты, – сказал Карпин в программе «8-16» на канале «Матч Премьер».

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