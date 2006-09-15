Матч «Лион» – «Зенит» в ЛЧ обслужит английский арбитр Оливер

на выезде сыграет с «Лионом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч обслужит бригада арбитров из Англии. Главным судьей назначен , его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт .

Четвертый арбитр – Андре Марринер. Видеопомощник рефери – Крэйг Поусон. Ассистент видеопомощника рефери – Крис Кавана.



Матч – «Зенит» состоится 17 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени

«Зенит» дважды обыграл «Лион» осенью 2015-го, но сейчас его нельзя недооценивать. Там прекрасное нападение