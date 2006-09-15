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Матч «Лион» – «Зенит» в ЛЧ обслужит английский арбитр Оливер

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия Лига чемпионов судьи Андре Марринер Майкл Оливер Крэйг Поусон Стюарт Берт Саймон Беннетт Крис Кавана видеоповторы Футбол

«Зенит» на выезде сыграет с «Лионом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч обслужит бригада арбитров из Англии. Главным судьей назначен Майкл Оливер, его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт .

Четвертый арбитр – Андре Марринер. Видеопомощник рефери – Крэйг Поусон. Ассистент видеопомощника рефери – Крис Кавана.
 
Матч «Лион» – «Зенит» состоится 17 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени

«Зенит» дважды обыграл «Лион» осенью 2015-го, но сейчас его нельзя недооценивать. Там прекрасное нападение

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