Матч «Лион» – «Зенит» в ЛЧ обслужит английский арбитр Оливер

«Зенит» на выезде сыграет с «Лионом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч обслужит бригада арбитров из Англии. Главным судьей назначен Майкл Оливер, его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт .
Четвертый арбитр – Андре Марринер. Видеопомощник рефери – Крэйг Поусон. Ассистент видеопомощника рефери – Крис Кавана.
Матч «Лион» – «Зенит» состоится 17 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени
«Зенит» дважды обыграл «Лион» осенью 2015-го, но сейчас его нельзя недооценивать. Там прекрасное нападение