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Жозе Моуринью: «Месси никогда не играл в моей команде, но благодаря ему я стал лучше как тренер»

Теги Жозе Моуринью Барселона Лионель Месси Ла Лига Футбол

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, благодаря чему совершенствовался как специалист.

«Я всегда говорю, что многим обязан своим игрокам и тем, кто не играл под моим руководством, но создавал мне проблемы.

Например, Месси никогда не выступал в моей команде, но играл против меня. Благодаря ему я стал лучше как тренер, так как готовился к матчам [чтобы остановить его].

Когда я говорю «Месси», имею в виду и других отличных игроков, с которыми сталкивался», – рассказал Моуринью. 

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