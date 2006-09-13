Жозе Моуринью: «Месси никогда не играл в моей команде, но благодаря ему я стал лучше как тренер»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» рассказал, благодаря чему совершенствовался как специалист.

«Я всегда говорю, что многим обязан своим игрокам и тем, кто не играл под моим руководством, но создавал мне проблемы.

Например, Месси никогда не выступал в моей команде, но играл против меня. Благодаря ему я стал лучше как тренер, так как готовился к матчам [чтобы остановить его].

Когда я говорю «Месси», имею в виду и других отличных игроков, с которыми сталкивался», – рассказал Моуринью.