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Sports.ru сыграет с легендарным «Амкалом» 15 сентября. Ждем на стадионе!

Теги товарищеские матчи (клубы) Sports.ru соцсети Амкал Футбол

15 сентября – крутейший матч! Sports.ru в мощнейшей новой форме зарубится с легендами из «Амкала». Пропустить этот матч – как проспать трансляцию финала Лиги чемпионов!

Отменяй все воскресные дела и будь готов кайфануть на трибунах стадиона «Янтарь»! И пиши в инсту @sportsru, чтобы мы были готовы к наплыву зрителей.

Игра пройдет 15 сентября на стадионе «Янтарь» (Москва, ул. Маршала Катукова, д. 26, 10 минут ходьбы от станции метро «Строгино»). Начало – в 16:00 по московскому времени.

 
 
 
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Публикация от Sports.ru (@sportsru)

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