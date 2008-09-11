Sports.ru сыграет с легендарным «Амкалом» 15 сентября. Ждем на стадионе!

15 сентября – крутейший матч! в мощнейшей новой форме зарубится с легендами из . Пропустить этот матч – как проспать трансляцию финала Лиги чемпионов!

Отменяй все воскресные дела и будь готов кайфануть на трибунах стадиона «Янтарь»! И пиши в инсту @sportsru, чтобы мы были готовы к наплыву зрителей.

Игра пройдет 15 сентября на стадионе «Янтарь» (Москва, ул. Маршала Катукова, д. 26, 10 минут ходьбы от станции метро «Строгино»). Начало – в 16:00 по московскому времени.