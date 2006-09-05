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Бензема о BBC: «Ракета, бомбардир и я, делающий так, чтобы все работало»

Теги Лион Карим Бензема Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Гарет Бэйл Футбол

Форвард «Реала» Карим Бензема поделился воспоминаниями об игре в тройке нападения с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом, которую называли BBC. 

«В BBC у нас была ракета, Бэйл, бомбардир, Криштиану, и я, располагающийся между ними и делающий так, чтобы все работало», – сказал французский форвард.

В «Лионе» я был завершителем, а здесь им стал Роналду. С ним мне отводилась другая роль.

Я забивал голы, но больше занимался созиданием, продвижением мяча и попытками вскрыть пространство», – сказал Бензема.

Бензема, Роналду и Бэйл играли вместе за «Реал» в период с 2013 по 2018 год.

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