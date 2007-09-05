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🎤Расскажите здесь историю о Роналдо – и станьте гостем подкаста «Что я пропустил?»

Теги Интер ПСВ Барселона Реал Мадрид Роналдо Футбол

Всем привет!

Это креативный директор Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор Влад Воронин.

Мы раз в 1-2 недели записываем подкаст «Что я пропустил?», где рассказываем забытые или неизвестные истории из жизни легендарных футболистов нашего детства и юности.

Сегодня мы будем записывать подкаст о Роналдо – великом форварде, у которого нет аналогов. 

Если вы тоже любите Феномена-Зубастика, напишите здесь любимую историю о нем. Может, вы помните, как впервые увидели его по телевизору, и это что-то особенное? Или вы знаете нечто удивительное из его биографии?

Лучшие истории мы обязательно расскажем, указав ваше авторство, а если комментарий будет феноменальным – обязательно позовем в гости в наш подкаст.

Поехали!

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