🎤Расскажите здесь историю о Роналдо – и станьте гостем подкаста «Что я пропустил?»

Всем привет!

Это креативный директор Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор Влад Воронин.

Мы раз в 1-2 недели записываем подкаст «Что я пропустил?», где рассказываем забытые или неизвестные истории из жизни легендарных футболистов нашего детства и юности.

Сегодня мы будем записывать подкаст о Роналдо – великом форварде, у которого нет аналогов.

Если вы тоже любите Феномена-Зубастика, напишите здесь любимую историю о нем. Может, вы помните, как впервые увидели его по телевизору, и это что-то особенное? Или вы знаете нечто удивительное из его биографии?

Лучшие истории мы обязательно расскажем, указав ваше авторство, а если комментарий будет феноменальным – обязательно позовем в гости в наш подкаст.

Поехали!