Деян Ловрен: «Я побеждал в ЛЧ, брал серебро ЧМ. Я не должен уходить в аренду и что-то доказывать»

Защитник Деян Ловрен рассказал о том, почему не ушел из клуба в летний трансферный период.

«Да, я думал об уходе. Я знаю, что всегда выкладывался за «Ливерпуль», выиграл Лигу чемпионов. Я не из тех игроков, которым нравится сидеть на скамейке и зарабатывать деньги.

Да, люди говорил мне: «Какое тебе дело, ты в большом клубе, заткнись и получай деньги». Но я не люблю сидеть на скамейке.

связывался со мной, но «Рома» была самой настойчивой. Но переговоры ни к чему не привели. Я не собираюсь переходить куда-то и доказывать кому-то, кто я такой, как я играю, готов я или нет.

Я профессионал, я выигрывал Лигу чемпионов, серебряный призер чемпионата мира, добился больших успехов в футболе. Я не должен никуда уходить в аренду, чтобы кто-то оценивал мои качества.

Я всегда чувствовал себя довольным, потому что всегда ощущал поддержку «Ливерпуля», и я очень уважаю это.

Клопп говорил мне: «Послушай, приятель, ты игрок топ-уровня, мы не отдадим тебя в аренду. Ты нам нужен». Мне сказали, что «Ливерпуль» нуждается во мне, и я это принял, поэтому я не ушел.

Я чувствую, что я в самом расцвете, в отличной форме, готов психологически. Опыт нельзя купить. Вот почему «Ливерпуль» не отдал меня в аренду. За качество нужно платить», – заявил Ловрен в интервью Sportske Novosti.

Ловрен обожает Салаха: ревнует и заботится о нем