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«Сочи» опубликовал коллаж с новичками из «Зенита» с отсылкой к «Омерзительной восьмерке» Тарантино

Теги Зенит Кристиан Нобоа премьер-лига Россия фото Дмитрий Полоз Антон Заболотный Ибрагим Цаллагов Эльмир Набиуллин Иван Новосельцев Андрей Мостовой Миха Мевля Сочи Футбол

«Сочи» объявил о завершении трансферной кампании, опубликовав фотоколлаж с отсылкой к вестерну Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Официальный твиттер сочинцев представил коллаж с восемью новичками команды, которые перешли из «Зенита».

«Сочи» подписал Антона Заболотного, Миху Мевлю, Ивана Новосельцева, Кристиана Нобоа, Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ибрагима Цаллагова и Андрея Мостового.

Всего же «Сочи», впервые в своей истории пробившийся в РПЛ, в это трансферное окно пригласил 14 новых футболистов.

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