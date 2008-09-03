«Сочи» опубликовал коллаж с новичками из «Зенита» с отсылкой к «Омерзительной восьмерке» Тарантино

«Сочи» объявил о завершении трансферной кампании, опубликовав фотоколлаж с отсылкой к вестерну Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Официальный твиттер сочинцев представил коллаж с восемью новичками команды, которые перешли из .

«Сочи» подписал Антона Заболотного, Миху Мевлю, Ивана Новосельцева, , Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ибрагима Цаллагова и Андрея Мостового.

Всего же «Сочи», впервые в своей истории пробившийся в РПЛ, в это трансферное окно пригласил 14 новых футболистов.

Трансферная компания окончена. Все в сборе pic.twitter.com/6bYTUGjpMP — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019

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Заболотный – седьмой игрок «Зенита» в «Сочи». За некоторых даже платили, хотя у клубов общий спонсор

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