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Хавбеку «Ахмата» Берише подарили автомобиль за гол «Тамбову»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Магомед Даудов Тамбов Бернард Бериша ахахаха Футбол

Президент «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о вручении подарка полузащитнику команды Бернарду Берише по окончании матча РПЛ с «Тамбовом» (1:1).

«Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — генерального спонсора ФК «Ахмат» — автомобиль марки Hyundai Solaris.

В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы.

Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Тамбов».

Уверен, большие победы нашего клуба еще впереди!» — написал Даудов.

 
 
 
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Публикация от ЛОРД (@lord_095)

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