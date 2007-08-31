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🌈Матч «Метц» – «ПСЖ» был прерван из-за гомофобного баннера фанатов хозяев

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия судьи болельщики Метц фото Франк Шнедер ЛГБТ Футбол

Матч «Метца» и «ПСЖ» (0:2) в рамках 4-го тура Лиги 1 был прерван из-за гомофобного баннера на трибунах.

Арбитр Франк Шнедер прервал встречу на 21-й минуте из-за оскорбительного баннера, который вывесили болельщики хозяев.

Фанаты изменили отрывок из песни Balance ton quoi бельгийской исполнительницы Angèle, добавив нецензурные выражения в адрес «ПСЖ» и Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). 

«ПСЖ» и LFP, дайте мы споем песенку: «А не пошли бы вы на ###». Мы не попадем на ТВ, потому что наши слова недостаточно гейские», – было написано на баннере. 

Пауза длилась две минуты, после чего полотнище убрали с трибун.

Фото: кадр из трансляции

В Лиге 1 на выходных из-за гомофобии остановили три матча. Судьи ждут, пока снимут баннеры и прекратят кричалки

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