🌈Матч «Метц» – «ПСЖ» был прерван из-за гомофобного баннера фанатов хозяев

Матч «Метца» и (0:2) в рамках 4-го тура Лиги 1 был прерван из-за гомофобного баннера на трибунах.

Арбитр Франк Шнедер прервал встречу на 21-й минуте из-за оскорбительного баннера, который вывесили болельщики хозяев.

Фанаты изменили отрывок из песни Balance ton quoi бельгийской исполнительницы Angèle, добавив нецензурные выражения в адрес и Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

«ПСЖ» и LFP, дайте мы споем песенку: «А не пошли бы вы на ###». Мы не попадем на ТВ, потому что наши слова недостаточно гейские», – было написано на баннере.

Пауза длилась две минуты, после чего полотнище убрали с трибун.

Фото: кадр из трансляции

В Лиге 1 на выходных из-за гомофобии остановили три матча. Судьи ждут, пока снимут баннеры и прекратят кричалки