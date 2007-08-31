🌈Матч «Метц» – «ПСЖ» был прерван из-за гомофобного баннера фанатов хозяев

Матч «Метца» и «ПСЖ» (0:2) в рамках 4-го тура Лиги 1 был прерван из-за гомофобного баннера на трибунах.
Арбитр Франк Шнедер прервал встречу на 21-й минуте из-за оскорбительного баннера, который вывесили болельщики хозяев.
Фанаты изменили отрывок из песни Balance ton quoi бельгийской исполнительницы Angèle, добавив нецензурные выражения в адрес «ПСЖ» и Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
«ПСЖ» и LFP, дайте мы споем песенку: «А не пошли бы вы на ###». Мы не попадем на ТВ, потому что наши слова недостаточно гейские», – было написано на баннере.
Пауза длилась две минуты, после чего полотнище убрали с трибун.
Фото: кадр из трансляции
В Лиге 1 на выходных из-за гомофобии остановили три матча. Судьи ждут, пока снимут баннеры и прекратят кричалки