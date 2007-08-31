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Месси пропустит игру с «Осасуной», у Фирпо травма колена

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«Барселона» ведет подготовку к матчу 3-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». 

В заявку не попали Луис Суарес, Усман Дембеле, Нето, которые продолжают восстанавливаться от полученных травм.

Игру также пропустит защитник Хуниор Фирпо. У игрока диагностировано повреждение связок колена. 

Форвард Лионель Месси также не включен в заявку на эту встречу. Он не сыграл за клуб еще ни одного матча в этом сезоне.

Ранее медицинская служба «Барсы» опровергла сообщения о том, что Месси пропустит месяц, у него нет рецидива травмы.

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Артур, Рафинья, Клеман Лангле, Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Мусса Ваге, Артуро Видаль, Карлес Перес, Анссумане Фати, 

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