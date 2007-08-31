Месси пропустит игру с «Осасуной», у Фирпо травма колена

ведет подготовку к матчу 3-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».

В заявку не попали , Усман Дембеле, Нето, которые продолжают восстанавливаться от полученных травм.

Игру также пропустит защитник . У игрока диагностировано повреждение связок колена.

Форвард Лионель Месси также не включен в заявку на эту встречу. Он не сыграл за клуб еще ни одного матча в этом сезоне.

Ранее медицинская служба «Барсы» опровергла сообщения о том, что Месси пропустит месяц, у него нет рецидива травмы.

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Артур, Рафинья, Клеман Лангле, , Френки де Йонг, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Мусса Ваге, , Карлес Перес, Анссумане Фати,