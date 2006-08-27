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Россия потратит на подготовку и проведение Евро-2020 6,3 млрд рублей

Теги Евро-2020 деньги Футбол

Стала известна сумма, которую потратит Россия на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года. 

Евро-2020 обойдется стране в 6,315 миллиарда рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,586 миллиарда, остальные средства обеспечат субъекты РФ.

Большая часть бюджета предусматривает расходы на транспорт – 3,133 миллиарда рублей. На подготовку площадок для организации зоны публичного просмотра матчей выделят 341 миллион, на культурную программу будет потрачено 130 миллионов, на медицинское обеспечение предусмотрены расходы в 101 миллион рублей.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго и Лондоне.

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