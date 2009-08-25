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Пеп Гвардиола: «У «Сити» нет Месси и Роналду с 50-60 голами за сезон. Но мы забиваем много»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о прогрессе команды.

О матче с «Тоттенхэмом»

«Наша игра с «Тоттенхэмом» показала, что мы можем добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне.

Было очень мало настолько хороших матчей [в нашем исполнении] в прошлом сезоне. Матч с «Тоттенхэмом» лучше даже по сравнению с победой 6:0 над «Челси» в прошлом сезоне. Думаю, невозможно каждые три дня выступать так, как мы играли против «Тоттенхэма».

О голах

«Глядя на количество голов «Сити» в последние два сезона, я не думаю, что есть сомнения в том, сможем ли мы забивать их и дальше.  

У нас нет двух невероятных игроков, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые забивают 50-60 голов за сезон, но, несмотря на это, мы забили невероятное количество мячей в последние два сезона.

Эту способность не потеряешь, мы будем продолжать забивать».

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