📷 Sports.ru открывает вакансию фоторедактора

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

Сейчас мы открываем вакансию фоторедактора Sports.ru.

Это место для вас, если вы любите спортивную фотографию, уже в трансляции матча «Спартак» – ЦСКА видите классные кадры для поста (например, как Жиго целует тату с датой рождения сына), не боитесь проскроллить инстаграм Роналду в поисках постов без оголенного торса, обожаете рассказывать спортивные истории через фото (ваш будущий коллега Артем Шмелев сделал материал о легендарности «Запорожца», после которого нам самим захотелось купить этот автомобиль) и кайфуете от поиска исторических фото для текстов про винтажную Серию А или культ лыж в Советском Союзе (да, лыжи нам тоже захотелось купить после такой фотогалереи).

Вы будете определять лицо лучшего спортивного сайта в России: оформлять тексты фотографиями, простой инфографикой и шаблонной графикой, делать изображения для выноса на главную страницу.

Вы:

– умеете отличать хорошую фотографию от плохой;

– владеете Adobe Photoshop;

– имеете опыт работы с фотоагентствами;

– в курсе того, что происходит в спортивном мире и читаете тексты, чтобы понимать, какие именно фотографии туда стоит поставить;

– можете оперативно работать со срочными текстами и просматривать максимум фотографий с несрочными, чтобы сделать идеально;

– легко выстраиваете взаимодействие с редакторами и авторами.

Мы:

– предоставляем большой выбор источников: РИА, Getty, Reuters, Globallook, а если надо, еще есть и Коммерсант, и EPA, и AFP, и AP;

– обеспечим индивидуальный график (определяем его вместе каждую неделю, возможны смены в выходные дни);

– предлагаем удаленную работу или уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес design@sports.ru с темой письма «Фоторедактор».