Кикнадзе о 15-16 млн евро за Миранчуков на Transfermarkt: «Цена будет далека от указанной. Причем в большую сторону»

Генеральный директор Василий Кикнадзе поделился мнением о том, сколько могут стоить полузащитники команды Алексей и .

«Мы обоими братьями гордимся, и считаю, что их прогресс лишний раз доказывает хорошую работу системы клуба. Верим в их светлое будущее.

Мы заинтересованы в прогрессе игроков. Для нас это повод для дополнительной гордости, если люди, поигравшие у нас, продолжат карьеру на более высоком уровне. «Локомотив» навсегда останется их домом, мы всегда будем ждать их назад. Они должны понимать, что у них есть опора и крыша. Это относится не только к братьям, а практически к любому футболисту, который выступает у нас.

Если Миранчуков пригласит середняк Испании? Я не стал бы рассматривать гипотетические ситуации. Но также считаю, что средний испанский клуб, который гипотетически мог бы сделать предложение, точно так же, как немецкий и итальянский, имеет то большое преимущество, что его видят во всей Европе и не только в ней. В отличие от нашего чемпионата.

Это большая проблема. Поэтому нужно будет внимательно разбираться, как этот переход может повлиять на карьеру футболистов. Желание братьев тоже будет учитываться, это сто процентов.

[о цене на братьев на Transfermarkt в 15 и 16 млн евро] Это субъективная оценка нескольких людей, считающих себя специалистами, которая редко соответствует реальным условиям переговоров. Цена определяется только в ходе переговоров и определяется потребностью клуба. Стоимость братьев, поверьте, будет достаточно далека от указанной. Причем в большую сторону», – сказал Кикнадзе.