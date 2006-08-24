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«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Кристиан Эриксен Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна в Европе.

Лондонцы не хотят расставаться с 27-летним датчанином, но тот через год может стать свободным агентом.

Сам Эриксен намерен перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус».

«Тоттенхэм», в свою очередь, готов рассмотреть предложения по хавбеку в размере не менее 50 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

По данным источника, помимо «Реала» и «Ювентуса» на Эриксена претендует «Атлетико».

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