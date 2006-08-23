16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси

Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом .

Настоящее имя игрока Даниэль Аре Кнутсен, однако футболист решил сменить его в честь своего кумира.

«Я планировал сменить имя уже некоторое время. А Лионель Месси – мой кумир. Я решил поменять имя из-за своей любви к футболу.

Я делаю все для того, чтобы играть так, как Месси. Некоторые схожести в стиле нашей игры, однозначно, просматриваются, но мой талант, возможно, не так велик.

Также я узнал, что свое обычное имя можно поменять на чуть-чуть нереальное. Те, кто знал меня раньше, до сих пор используют мое старое имя, но новые знакомые могут звать меня Лионель или Лео», – сказал игрок.

Фото: VG