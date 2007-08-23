Серхио Рамос: «Мне всегда очень нравилась мода. Мне все равно, что думают люди»

Защитник Серхио Рамос рассказал о своем увлечении модой.

– Ты любишь эксперименты в одежде.

– Да, мне всегда очень нравилась мода. Мой брат даже был моделью.

Для меня мода – это способ самовыражения. Нам нравилось экспериментировать [с некоторыми сочетаниями, которые долго обсуждали в медиа].

Если заглянуть в архивы газет, можно увидеть некоторые наряды, ну... [в которых] я ошибся... Но Пилар и я хотели бы отличаться, мы одеваемся по-особенному. Мы такие и помогаем друг другу таким образом.

– В какой одежде лучше чувствуешь себя? Формальный стиль для особых случаев и праздников или скорее стиль кэжуал, стритстайл?

– Когда я иду на более официальные мероприятия, мне нравится надевать костюм, но всегда с какими-то собственными нотками: шарфами и аксессуарами (смеется).

В формальном стиле мне нравится, например, искать специальные ткани для костюмов. Когда нужно выходить на улицу, я люблю рисковать. Мне все равно, что думают люди, если я чувствую себя хорошо в одежде, которую ношу, и получаю удовольствие.

– Какие бренды предпочитаешь?

– Мне нравятся дизайнеры и бренды, которые предлагают вещи с инновационными и оригинальными идеями. Я не из тех, кто гонится за логотипами.

Мне нравится, что люди, которые знают о моде, узнают твою одежду, а не логотип. Я предпочитаю не то, что обычно носят футболисты, – сказал Рамос.

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