Серхио Рамос: «Мне всегда очень нравилась мода. Мне все равно, что думают люди»

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о своем увлечении модой.
– Ты любишь эксперименты в одежде.
– Да, мне всегда очень нравилась мода. Мой брат даже был моделью.
Для меня мода – это способ самовыражения. Нам нравилось экспериментировать [с некоторыми сочетаниями, которые долго обсуждали в медиа].
Если заглянуть в архивы газет, можно увидеть некоторые наряды, ну... [в которых] я ошибся... Но Пилар и я хотели бы отличаться, мы одеваемся по-особенному. Мы такие и помогаем друг другу таким образом.
– В какой одежде лучше чувствуешь себя? Формальный стиль для особых случаев и праздников или скорее стиль кэжуал, стритстайл?
– Когда я иду на более официальные мероприятия, мне нравится надевать костюм, но всегда с какими-то собственными нотками: шарфами и аксессуарами (смеется).
В формальном стиле мне нравится, например, искать специальные ткани для костюмов. Когда нужно выходить на улицу, я люблю рисковать. Мне все равно, что думают люди, если я чувствую себя хорошо в одежде, которую ношу, и получаю удовольствие.
– Какие бренды предпочитаешь?
– Мне нравятся дизайнеры и бренды, которые предлагают вещи с инновационными и оригинальными идеями. Я не из тех, кто гонится за логотипами.
Мне нравится, что люди, которые знают о моде, узнают твою одежду, а не логотип. Я предпочитаю не то, что обычно носят футболисты, – сказал Рамос.
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Серхио Рамос для свежего Esquire 😍👑 Больше стиля – @sportsru_style