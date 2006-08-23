Антон Миранчук: «Фарфан и Фернандеш говорили: «Уезжайте при любой возможности»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своем желании поиграть в Европе.

– Я считаю, что прежде чем уезжать, нужно заработать статус, чтобы ехать уже с каким-то багажом.

– Если объективно смотреть на твой потенциал, в каком клубе себя можешь представить?

– Та же «Валенсия», например. Не топ-клуб сразу. В Германии можно найти команду из первой пятерки-семерки.

Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш говорили: «Уезжайте при любой возможности, там вообще все по-другому».

Там другой футбол, люди по-другому на все это смотрят. Другая интенсивность, эмоции, уровень, это какой-то космос», – сказал Миранчук.