Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Голкипер Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер.

Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику. При этом костариканец понимает, что главный тренер команды Зинедин Зидан видит первым номером Тибо Куртуа. «Реал» уже начал поиски игрока, который смог бы заменить Наваса.

Ранее сообщалось о том, что в приобретении Наваса заинтересован . Известно, что стороны договорились об условиях перехода вратаря, однако в клуб пришел новый спортивный директор Леонардо, и «ПСЖ» отказался от кандидатуры Кейлора в пользу вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Вполне возможно, что французский клуб вернется к варианту с костариканцем и начнет переговоры с «Реалом».

«Мадрид» не намерен отпускать голкипера бесплатно и рассмотрит только вариант с продажей Наваса.