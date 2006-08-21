Вопрос с трансляцией матча «Брага» – «Спартак» должен решиться сегодня

Телеканал «Матч ТВ» ведет переговоры с «Брагой» по поводу трансляции первого матча раунда плей-офф против «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресса», ясность с трансляцией игры должна появиться сегодня.

Матч состоится в четверг, 22 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени. На сайте в телепрограмме на этот день матч «Брага» – «Спартак» указан.

На прошлой неделе «Матч ТВ» не показал ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3), причем об отмене трансляции стало известно буквально за несколько минут до начала игры.

На скринах контракта с «Порту», которые показал «Матч ТВ», нет подписей португальцев. В суд подадут именно они – за нелегальную трансляцию