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Сергей Карасев: «Играю на электрогитаре, раз в неделю занимаюсь с гитаристом группы Catharsis. Хочу сколотить рок-команду»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

«Играю на электрогитаре, в этом ищу позитив. Люблю тяжелую музыку и с нового года возобновил занятия на гитаре. Выбираю время и раз в неделю занимаюсь с преподавателем – гитаристом группы Catharsis.

У меня три гитары, так что, можно сказать, уже немного коллекционер. Это отвлекает, снимает стресс.

Очень хотелось бы научиться хорошо играть и сколотить какую-то свою рок-команду. Надо искать вот какой-то такой способ отдыха каждому, а не читать интернет», – сказал Карасев.

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