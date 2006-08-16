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Зидан о Ла Лиге: «Это лучшая лига в мире, конкуренция здесь жесткая»

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 1-го тура Ла Лиги с «Сельтой». 

– Мы все очень ждем начала сезона, все наше внимание на стартовой игре. Мы все очень счастливы. 

– Какая цель в матче с «Сельтой»?

– Выиграть. Мы должны быть готовы побеждать и соревноваться. Это лучшая лига в мире, и [здесь] жесткая конкуренция.

– Играть хорошо или выигрывать?

– Я бы хотел и играть хорошо, и выигрывать.

Победа – это результат того, что ты делаешь на поле, команда также должна соревноваться, – сказал Зидан.

«Барса» все еще намного сильнее мадридских клубов. Гонка в Ла Лиге маловероятна

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