Роман Еременко: «У Шомуродова есть все, чтобы забивать 20 голов за сезон»

Полузащитник Роман Еременко дал комментарий после матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

– Игра получилась неоднозначной для команды, особенно второй тайм.

– Матч действительно выдался тяжелым. В первом тайме мы действовали лучше, быстрее, хорошо атаковали. Во втором чуть подсели, появилась нервозность, и пошли ошибки. Рад, что смогли одержать победу и впервые в сезоне сыграли на ноль.

– С чем связаны проблемы в конце игры, ведь «Ростов» мог еще в первом тайме решить исход встречи?

– Это футбол, такое бывает. Нам нужно работать, чтобы играть на одинаково высоком уровне оба тайма.

– «Ростов» в этом году играет в более атакующий футбол. Нравится ли тебе переход на новую схему 4-3-3?

– Да, мне нравится. Думаю, есть разница в игре по сравнению с прошлым сезоном. При новой схеме мне комфортнее играть.

– Шомуродов в этом сезоне забил уже больше, чем за весь прошлый сезон.

– Еще бы он не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты (смеется). Дай бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло, пусть дальше работает, – сказал Еременко.