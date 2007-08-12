Погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84». Он переходил железную дорогу в наушниках

10 августа погиб 15-летний защитник ДФК 84» Максим Довлатов.

«Дорогие друзья, вчера трагически ушел из жизни защитник ДФК «Зенит 84»-2004 Довлатов Максим.

Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет.

Макс, ты был нашим другом и партнером. Мы всегда будем помнить тебя», – написано в сообщении на сайте ДФК «Зенит-84».

По информации «Чемпионата», футболист погиб на железнодорожных путях в Калининском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, он не услышал сигнал электрички, так как был в наушниках.