Звонимир Шарлия: «Фернандес – Месси правой бровки. Он легко может играть в «Реале» или «Барсе»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал, что его впечатлил Марио Фернандес.

– Игорь Дивеев недавно сказал о тебе: «Шарлия – сильный игрок со стержнем. У него хороший отбор. По нему сразу видно – мужик. Если врежет, то врежет». Кто в нашей команде больше всех впечатлил тебя самого?

– Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио Фернандес – это Месси правой бровки! Еще Никси (Никола Влашич – прим. Sports.ru), он играет на поле важнейшую роль.

В обороне – два Игоря, Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с «Оренбургом» – что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Сигой (Арнором Сигурдссоном – прим. Sports.ru), и мы оба заорали «Не-е-ет!!!». У меня чуть сердце не остановилось (смеется).

Еще вспоминаю его выступления на чемпионате мира – с Испанией, с Хорватией… А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера, – сказал Шарлия.