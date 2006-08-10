Хохлов сказал, что «Динамо» нужно усиление. Клуб уже подписал 10 новичков

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Зенита» (0:2) заявил, что команде требуется усиление состава.

«Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру», – сказал Хохлов.

Также 43-летний специалист прокомментировал травму вратаря Антона Шунина.

«Шунин завтра будет проходить медобследование, завтра будет понятно, насколько серьезная у него травма», – добавил тренер.

В это межсезонье состав «Динамо» пополнили 10 новых футболистов, не считая игроков, которые вернулись из аренд.