Реклама 18+
Реклама 18+

Хохлов сказал, что «Динамо» нужно усиление. Клуб уже подписал 10 новичков

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия травмы возможные трансферы Динамо Москва Антон Шунин ТАСС Футбол

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Зенита» (0:2) заявил, что команде требуется усиление состава.

«Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру», – сказал Хохлов.

Также 43-летний специалист прокомментировал травму вратаря Антона Шунина.

«Шунин завтра будет проходить медобследование, завтра будет понятно, насколько серьезная у него травма», – добавил тренер.

В это межсезонье состав «Динамо» пополнили 10 новых футболистов, не считая игроков, которые вернулись из аренд.

Прогнозы на РПЛ

 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться