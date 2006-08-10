Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии подлодки «Курск»

Фанаты «Зенита» к матчу 5-го тура РПЛ против «Динамо» подготовили перфоманс, посвященный трагедии подлодки «Курск».

На гостевом секторе болельщики петербургской команды вывесили баннер с изображением судна. Также был вывешен баннер со словами: «Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой».

Подводная лодка «Курск» вышла в море ровно 19 лет назад, 10 августа 2000 года. Спустя два дня она потерпела крушение. Погибли все 118 членов экипажа.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».