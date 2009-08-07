🎤Расскажите здесь историю о Дзоле – и станьте гостем подкаста «Что я пропустил?»

Всем привет!

Это креативный директор Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор Влад Воронин.

Мы каждую неделю записываем подкаст «Что я пропустил?», где рассказываем забытые или неизвестные истории из жизни легендарных футболистов нашего детства и юности.

Мы уже говорили о том, как Габриэль Батистута отрабатывал волшебный удар на мешках картошки, как Деннис Бергкамп удивил Робина ван Перси, лежавшего в джакузи, как Рауль стал левшой, хотя вообще-то изначально был правшой.

Завтра, в четверг, мы будем записывать подкаст о Джанфранко Дзоле.

Если вы тоже любите Джанфранко, напишите здесь любимую историю о нем. Может, вы помните, как впервые увидели его по телевизору, и это что-то особенное? Или вы знаете нечто удивительное из его биографии?

Автора лучшей истории мы пригласим в свой подкаст – рассказывать о Дзоле втроем. Если вы в Москве, то мы позовем вас в студию, если не из Москвы – проведем запись дистанционно. Только оставьте свои контакты, по которым мы сможем оперативно связаться с вами.

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