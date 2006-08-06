Реклама 18+
Реклама 18+

Роналду одобрил трансфер Икарди в «Ювентус»

Теги Интер Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия возможные трансферы Мауро Икарди Футбол

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Ювентусе».

По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил переход 26-летнего аргентинца в «старую синьору». Португалец считает, что Икарди станет идеальным партнером для него, так как сможет создавать пространство в завершающей стадии атаки. 

Однако перед тем как оформить этот переход, «Ювентусу» необходимо внести ясность по будущему нападающего Пауло Дибалы. После того как его переход в «Манчестер Юнайтед» сорвался, появилась информация о том, что Дибалу хочет приобрести «ПСЖ». «Ювентус» не будет препятствовать этому трансферу.

Ранее сообщалось, что Икарди не хочет покидать «Интер», а клуб готов не выпускать его на поле до истечения срока действия контракта. 

В сезоне-2018/19 Икарди провел за «Интер» 29 матчей в Серии А, забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи. 

В Fantasy АПЛ разыгрывают поездку на матч в Англию и 20 футболок английских клубов! Быстрее создавай команду

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться