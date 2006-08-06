Роналду одобрил трансфер Икарди в «Ювентус»

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в .

По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий «Ювентуса» одобрил переход 26-летнего аргентинца в «старую синьору». Португалец считает, что Икарди станет идеальным партнером для него, так как сможет создавать пространство в завершающей стадии атаки.

Однако перед тем как оформить этот переход, «Ювентусу» необходимо внести ясность по будущему нападающего Пауло Дибалы. После того как его переход в «Манчестер Юнайтед» сорвался, появилась информация о том, что Дибалу хочет приобрести . «Ювентус» не будет препятствовать этому трансферу.

Ранее сообщалось, что Икарди не хочет покидать «Интер», а клуб готов не выпускать его на поле до истечения срока действия контракта.

В сезоне-2018/19 Икарди провел за «Интер» 29 матчей в Серии А, забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.