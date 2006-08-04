Лионель Месси: «Не сомневаюсь, что «Барселона» будет бороться за все трофеи»

Капитан «Барселоны» поделился с болельщикам на «Камп Ноу» ожиданиями от нового сезона.

«Сейчас сложно что-то говорить после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Могу повторить то, что сказал перед началом прошлого сезона. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб. Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи.

Мы огорчены из-за того, что произошло в прошлом сезоне («Барселона» не сумела завоевать трофеи в Лиге чемпионов и Кубке Испании – примечание Sports.ru). Мы выиграли в восьмой раз за последние 11 лет. Это было бы здорово для любого другого клуба. «Барса» всегда борется за все трофеи, и этот год не будет исключением. Мы начинаем сезон с новыми ожиданиями, я надеюсь, что вы будете поддерживать нас как и прежде», – сказал Месси.