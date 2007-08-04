Клопп о звонке Гвардиолы после победы в ЛЧ: «Я увидел на экране телефона «Пеп» и подумал, что это очень странно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как прошел его разговор с наставником «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой после финала Лиги чемпионов.

«Ли Ноубс (главный физиотерапевт команды – прим. Sports.ru) протянул мне свой телефон. Я взглянул на экран и увидел надпись «Пеп».

Я был уверен на все сто, что это звонит мой Пеп, Пеп Линдерс (член тренерского штаба Клоппа – прим. Sports.ru). Я подумал, что это странновато. И только по ходу разговора я осознал, что это другой Пеп!

Наше общение было преисполнено уважения. Не знаю, кто кому позвонил, ведь Ли работал с ним в «Сити». Но это был очень приятный момент.

Мы побеседовали о том, что это был замечательный сезон, перекинулись шутками. У нас обоих было хорошее настроение», – рассказал Клопп.

Гвардиола и Клопп поссорились из-за трансферов. Пепа задела фраза о том, что «Сити» каждый год тратит 200 млн