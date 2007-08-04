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Икарди не хочет уходить из «Интера». Клуб готов не выпускать его на поле до конца контракта

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Мауро Икарди Футбол

Нападающий «Интера» Мауро Икарди не хочет покидать команду, хотя клуб не заинтересован в его услугах.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что миланская команда дала аргентинцу время на принятие решения о переходе до конца июля, однако игрок твердо решил остаться.

Тем не менее «нерадзурри» не намерены выпускать футболиста на поле до конца его контракта, рассчитанного еще на два года, и готовы лишь позволить ему заниматься с партнерами и тренерским составом.

В минувшем сезоне 26-летний форвард провел 29 матчей в Серии А и забил 11 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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