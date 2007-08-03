Защитник «Балтики» Наилсон: «В Бразилии думают, что в России везде снег, а все русские – солдаты»

Новичок «Балтики» Наилсон рассказал о впечатлениях от России.

— Почему выбор пал именно на «Балтику»?

— У клуба хорошая инфраструктура после чемпионата мира. Руководство говорило об амбициозных планах, и все идеи «Балтики» мне близки. Хочу стать частью истории команды, выйти в Премьер-лигу.

— Что вас удивило в российском футболе?

— Здесь очень высокая интенсивность как на тренировках, так и во время матчей. Кроме того, настрой игроков мне нравится: футболисты сконцентрированы на работе, меня это очень удивило и обрадовало.

— Насколько оправдались ваши ожидания от Калининграда?

— До приезда думал, что это небольшой город. Для меня стало открытием, что он такой красивый, крупный, много красивых домов и хороших отелей. Мне тут очень нравится.

— Какие места в Калининграде вы приметили? Может, будете что-то снимать там?

— Стадион, места в центре города, остров Канта, и я очень жду снега, чтобы снять это природное явление. Я его еще никогда не видел, думаю, что это будет по-настоящему интересным событием не только для меня лично, но и для подписчиков.

Я буду снимать не только про Калининград, но и про другие интересные места в области и в России. Бразильцы очень мало знают о вашей стране, и есть некоторые заблуждения в отношении тех, кто тут проживает.

— А что за заблуждения?

— Бразильцы думают, что здесь везде снег и его очень много. Ну и кроме того, думают, что все русские — солдаты, – сказал Наилсон.