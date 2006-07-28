«Чемпионат»: «Зенит» договорился с «Уфой» о трансфере Кругового

и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового, сообщает «Чемпионат».

21-летний футболист останется в уфимском клубе до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за него 1 млн евро.

Круговой – выпускник академии петербургского клуба. Он отыграл по два сезона за юношескую команду «Зенита» и за «Зенит-2».

Утверждалось, что игрока также хотел подписать ЦСКА. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что Круговым интересуются и другие клубы.