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«Чемпионат»: «Зенит» договорился с «Уфой» о трансфере Кругового

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Данил Круговой Чемпионат.com Футбол

«Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового, сообщает «Чемпионат». 

21-летний футболист останется в уфимском клубе до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за него 1 млн евро. 

Круговой – выпускник академии петербургского клуба. Он отыграл по два сезона за юношескую команду «Зенита» и за «Зенит-2». 

Утверждалось, что игрока также хотел подписать ЦСКА. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что Круговым интересуются и другие клубы.   

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