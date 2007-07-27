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Антонио Кассано: «Покупать Лукаку за 85 млн евро – безумие. Обменял бы Икарди на Игуаина»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антонио Кассано серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Антонио Конте Мауро Икарди Ромелу Лукаку Футбол

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер».

«У «Интера» есть лучший игрок на скамейке. Конте может приблизить команду к «Ювентусу» и по-настоящему побороться за скудетто.

Предстоит захватывающий сезон Серии А с Маурицио Сарри против Конте. К сожалению, Макс Аллегри ушел, но он вернется в большой клуб.

Лично мне не нравится [идея с трансфером Лукаку], поэтому для такой запрашиваемой цены [в 85 млн евро] – это просто безумие. Я говорю это как болельщик, но я бы отдал Икарди «Ювентусу» за Игуаина.

Если бы я работал в «Интере», то так бы и сделал, поскольку Икарди – это просто груз на их плечах», – сказал Кассано.

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