Антонио Кассано: «Покупать Лукаку за 85 млн евро – безумие. Обменял бы Икарди на Игуаина»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном трансфере форварда Ромелу Лукаку в «Интер».

«У «Интера» есть лучший игрок на скамейке. Конте может приблизить команду к «Ювентусу» и по-настоящему побороться за скудетто.

Предстоит захватывающий сезон Серии А с Маурицио Сарри против Конте. К сожалению, Макс Аллегри ушел, но он вернется в большой клуб.

Лично мне не нравится [идея с трансфером Лукаку], поэтому для такой запрашиваемой цены [в 85 млн евро] – это просто безумие. Я говорю это как болельщик, но я бы отдал Икарди «Ювентусу» за Игуаина.

Если бы я работал в , то так бы и сделал, поскольку Икарди – это просто груз на их плечах», – сказал Кассано.