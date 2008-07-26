«Барселона» может расстаться с Ракитичем или Видалем

Полузащитникам Ивану Ракитичу и Артуро Видалю не гарантировано место в стартовом составе «Барселоны» в предстоящем сезоне.

С приходом в каталонский клуб Френки де Йонга на три позиции в центре поля теперь претендуют девять хавбеков.

Эрнесто Вальверде нравятся игровые качества и Ракитича, и Видаля. Но главный тренер «Барсы» осознает, что по крайней мере с одним из них этим летом, вероятно, придется расстаться, чтобы выручить средства на возвращение Неймара из «ПСЖ».

По данным Marca, на Видаля претендует «Интер», который подыскивает возможную замену Радже Наингголану.

Ракитич не намерен уходить из «Барселоны». Хорват уверен, что если он останется на «Камп Ноу», то по-прежнему будет игроком стартового состава.

Эрнесто Вальверде: «Ракитичу придется завоевывать место в стартовом составе «Барселоны»