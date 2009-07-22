Рыжиков о критике: «Если бы читал комментарии, стал бы уже седым или лысым»

Вратарь Сергей Рыжиков прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков.

– Ваша цитата: «Особо отмечу поддержку Голубина, Шикунова и Божовича, когда пошла волна негатива в мой адрес. Они говорили: «Все в порядке, ты лови мячи, а на остальное не обращай внимания». Что за волна негатива?

– Я просто несколько обобщил. Сильного негатива я в Самаре не встречал. Кто-то из болельщиков ревностно относится к , у них свои отношения. Какой-то депутат сказал: «Зачем мы Рыжикова пригласили?» – и указал сумму моей зарплаты. Шикунов ему ответил, а Голубин и Божович меня подбодрили. Так что эту неприятность я быстро пережил и забыл.

– Не чувствуется давление со стороны болельщиков, что, мол, возраст все-таки и уже пора заканчивать?

– Да нет. Во-первых, комментарии к постам я не читаю. Если бы я их читал, то стал бы уже седым или лысым. А во-вторых, все покажет зеленое поле и круглый мячик. Ну и наше место в конце этого сезона. Как говорится, караван идет, собаки лают.

– Болельщики часто критикуют вашу игру ногами. Это по делу, как вы считаете?

– У меня есть главный тренер и тренер вратарей, а к критике я отношусь нейтрально. Кроме того, я сам знаю все свои сильные и слабые стороны. Так что мы исправляем слабые стороны, а сильные оттачиваем, – сказал Рыжиков.