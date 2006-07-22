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Владимир Обухов: «Ничего не хочется отвечать тем, кто говорил, что «Сочи» подарит «Зениту» очки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Обухов Чемпионат.com Сочи Футбол

Форвард «Сочи» Владимир Обухов дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Наш соперник качественно реализовал свои моменты, мы сделать этого не смогли, поэтому проиграли. Было несколько хороших моментов у нас – у Новосельцева, Песегова. Надо забить один гол нам, тогда станет психологически легче.

Ничего не хочется отвечать тем, кто говорил, что «Сочи» подарит «Зениту» очки. Такие разговоры были и будут, нас это не касается, мы выполняем свою работу.

С «Зенитом» тяжело играть, они классная команда», — сказал Обухов.

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