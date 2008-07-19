«Бенфика», «Монако» и «Порту» – лидеры по трансферной прибыли в Европе за 5 лет

Transfermarkt опубликовал рейтинг 10 клубов Европы, имеющих лучший баланс трансферных доходов и расходов за последние 5 лет.

Лидером рейтинга стала «Бенфика», потратившая 180 млн евро и заработавшая 707 млн евро за период. Прибыль от трансферной деятельности португальского клуба составила 527 млн евро.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» – потрачено 180,1 млн евро, получено 707,3 млн евро, прибыль 527,2 млн евро;

2. – 505,6 млн евро, 865 млн евро, 359,4 млн евро;

3. – 235,1 млн евро, 471 млн евро, 235,9 млн евро;

4. – 177,7 млн евро, 390,6 млн евро, 212,9 млн евро;

5. «Ред Булл Зальцбург» – 47,9 млн евро, 258,8 млн евро, 210,9 млн евро;

6. – 239,7 млн евро, 380,3 млн евро, 140,7 млн евро;

7. «Дженоа» – 164,3 млн евро, 293,2 млн евро, 128,9 млн евро;

8. – 55,6 млн евро, 172,9 млн евро, 117,3 млн евро;

9. «Спортинг» – 156,6 млн евро, 267,4 млн евро, 110,8 млн евро;

10. «Атлетик» – 73,9 млн евро, 181 млн евро, 107,1 млн евро.

«Барселона» потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет, «Сити» – 996 млн, «МЮ» – 890 млн