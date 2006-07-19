Реклама 18+
Реклама 18+

«Локомотив» предлагает 12 млн долларов за хавбека сборной Перу Флореса

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Перу по футболу высшая лига Мексика Морелия Эдисон Флорес Футбол

«Локомотив» продолжает переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса.

Московский клуб готов заплатить за 25-летнего хавбека 12 миллионов долларов, однако «Морелия» требует 15 миллионов.

При этом Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста примерно в 1,14 млн долларов.

25-летний Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в 2018 году из датского «Ольборга». Ранее его агент подтвердил, что перуанец действительно получил предложение из России.

Со статистикой вице-чемпиона Кубка Америки можно ознакомиться здесь

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться