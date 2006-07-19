«Локомотив» предлагает 12 млн долларов за хавбека сборной Перу Флореса

«Локомотив» продолжает переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса.

Московский клуб готов заплатить за 25-летнего хавбека 12 миллионов долларов, однако «Морелия» требует 15 миллионов.

При этом Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста примерно в 1,14 млн долларов.

25-летний Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в 2018 году из датского «Ольборга». Ранее его агент подтвердил, что перуанец действительно получил предложение из России.

Со статистикой вице-чемпиона Кубка Америки можно ознакомиться здесь.