Ольга Смородская: «Когда ушла из «Локомотива», оставила на счетах клуба около 2 миллиардов рублей»

Бывший президент Ольга Смородская поделилась мнением о финансовых показателях «железнодорожников».

– Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах «Локомотива» около 2 миллиардов рублей. Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!

– Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год. Это реально?

– Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ньясса за 18 миллионов фунтов стерлингов в . Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.

– Миранчуки, по идее, в недалеком будущем могут уйти за приличные суммы.

– Да никуда они не уйдут! Не уйдут!

– Почему же?

– Объясню. Очень «закрыли» нашу лигу. В РПЛ мало хороших легионеров. Конкуренция резко упала. Мы были третьими в чемпионате, когда здесь выступали , Витцель, Вальбуэна, когда был очень силен «Анжи». Вы только вспомните. А что сейчас? Братья никогда не уйдут за приличные деньги. Плюс – языковой барьер, – сказала Смородская.