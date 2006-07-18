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Ольга Смородская: «Когда ушла из «Локомотива», оставила на счетах клуба около 2 миллиардов рублей»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы бизнес Василий Кикнадзе Ольга Смородская Алексей Миранчук Антон Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о финансовых показателях «железнодорожников».

– Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах «Локомотива» около 2 миллиардов рублей. Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!

– Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год. Это реально?

– Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ньясса за 18 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон». Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.

– Миранчуки, по идее, в недалеком будущем могут уйти за приличные суммы.

– Да никуда они не уйдут! Не уйдут!

– Почему же?

– Объясню. Очень «закрыли» нашу лигу. В РПЛ мало хороших легионеров. Конкуренция резко упала. Мы были третьими в чемпионате, когда здесь выступали Халк, Витцель, Вальбуэна, когда был очень силен «Анжи». Вы только вспомните. А что сейчас? Братья никогда не уйдут за приличные деньги. Плюс – языковой барьер, – сказала Смородская.

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