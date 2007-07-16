Ильзат Ахметов: «Мой любимый футболист – Криштиану Роналду. Они с Месси инопланетяне»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о футбольных кумирах.

– Любимый футболист, конечно, с детства. Он является моим кумиром. Приятно просто наблюдать за его мотивацией, менталитетом, за тем, как он работает.

– В чем его отличие от Месси?

– Они оба великие. Мало кто может достичь такого уровня, как два этих игрока, в ближайшие годы. Они просто инопланетяне. Не зря они взяли по пять «Золотых мячей».

Они имеют разные стили, но мне с детства просто понравился Роналду. Я всегда за ним наблюдал, брал у него что-то. Конечно, Месси дано, он тоже делает невероятные вещи в плане игры.

Роналду просто машина, которая добивается результата за счет своей колоссальной работы. Это, безусловно, не может не импонировать. Тут стоит только учиться у обоих. Они делают невероятные вещи, – сказал игрок.